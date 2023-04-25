Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ

Комиссией было определено 17 очень больших онлайн-платформ и две очень большие поисковые системы онлайн. Они включают не менее 45 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Согласно новому закону, компании обязаны в течение четырех месяцев выполнить полный набор новых обязательств согласно DSA. Они направлены на большую защиту пользователей.

Речь идет о:

Alibaba AliExpress;

Магазин Amazon;

Apple AppStore;

Booking.com;

Facebook;

Google Play;

Гугл-карты;

Google Shopping;

Instagram;

LinkedIn;

Pinterest;

Snapchat;

Tik Tok;

Twitter;

Википедия;

YouTube;

Wikipedia.

Очень большие поисковые системы онлайн:

Bing;

Google Search.

Таким образом, пользователи будут иметь право отказаться от систем рекомендаций на основе профилирования и сообщать о незаконном содержании информации. Кроме этого, будет запрещено отображение рекламных объявлений на основе конфиденциальных данных пользователя - этническом происхождении, политических убеждениях или сексуальной ориентации.

Также будет усилен надзор за несовершеннолетними пользователями. Да, платформам придется переработать свои системы, чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Будет запрещена целевая реклама на основе предпочтений детей.