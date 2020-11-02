Apple анонсував ще одну презентацію

Фото: магазин Apple в Нью-Йорку (pixabay.com)

Третя презентація компанії Apple відбудеться 10 листопада. На ній може відбутися презентація Macbook з власним процесором ARM.

Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає 9to5mac.

Презентація названа "One more thing". Її трансляція на сайті Apple запланована на 19:00 за київським часом 10 листопада.

Очікується, що на цій презентації компанія покаже перший Mac на базі процесорів ARM.

Першим комп'ютером Apple на процесорі ARM власної розробки має стати 13-дюймовий MacBook Pro. Ноутбук оснастять 5-нм SoC A14X, похідною від A14, що використовується в Air iPad і iPhone 12.

Особливістю нових процесорів стане поліпшена продуктивність та економічність.

Нагадаємо, у жовтні Apple представила нове покоління iPhone. В оновлену лінійку смартфонів увійшли чотири версії iPhone з різними діагоналями і об'ємом пам'яті.

Також у вересні компанія представила нове покоління смарт-годин Watch Series 6 і планшетів iPad. Головною особливістю нових годин стала можливість виміряти рівень кисню в крові.