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В апараті РНБО пройшла нарада щодо створення кібервійськ України: що обговорювалося

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 18:04
В апараті РНБО пройшла нарада щодо створення кібервійськ України: що обговорювалося Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов провів нараду щодо створення кібервійськ України. Обговорювалися кілька питань, у тому числі завдання нового виду військ, їх комплектування та забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.

У нараді взяли голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щегол, гендиректор директорату трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони Сергій Максимов та його заступник Сергій Галушко, заступник голови офісу президента Роман Машовець та співробітники апарату РНБО.

В ході наради відбувся обмін думками про обсяг матеріально-технічного забезпечення та фінансування кібервійськ, які необхідні для їх створення та роботи. Також порушувалися питання комплектування нового виду військ особовим складом, їх основні завдання і ряд інших.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про заходи щодо кібероборони України, серед яких передбачається створення в країні кібервійськ.

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РНБО Олексій Данілов
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