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Англійська Прем'єр-ліга схвалила операцію з продажу "Ньюкасла"

Новини » Спорт     22.05.2020 - 10:30
Англійська Прем'єр-ліга схвалила операцію з продажу "Ньюкасла"
Фото: "Ньюкасл" незабаром змінить власника (facebook.com/newcastleunited)

Про зміну власника клубу оголосять 1 червня

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) схвалила продаж футбольного клубу "Ньюкасл" інвесторам з Саудівської Аравії за 300 млн фунтів (558 млн доларів). Офіційно про зміну власника оголосять 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Нинішній власник клубу Майк Ешлі в середині квітня погодив угоду з продажу Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії на чолі з наслідним принцом Мухаммедом бен Салманом. Весь цей час документи про поглинання "Ньюкасла" перебували на розгляді у керівництва АПЛ.

Зазначається, що затримка з оцінкою покупця клубу була пов'язана з тим, що керівники Прем'єр-ліги в цей момент зосереджені на питанні відновлення сезону, припиненого через пандемію коронавірусу.

Очікується, що офіційне оголошення буде зроблено приблизно 1 червня, коли кошти будуть переведені і всі документи оброблені.

Раніше повідомлялося, що операція з купівлі знаходиться під загрозою зриву. Майбутніх власників "Ньюкасла" звинувачували у зв'язках з піратським стрімінговим сервісом.

Нагадаємо, "Ньюкасл" на тлі покупки саудівськими інвесторами почав пошуки нового тренера.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України продажачемпионат АнглииФутбол
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