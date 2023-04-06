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"Челси" Мудрика во второй раз назначил легенду клуба тренером

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Лондон, Четверг 06 апреля 2023 15:28
"Челси" Мудрика во второй раз назначил легенду клуба тренером
Автор: Антон Федорцив

После увольнения Грэма Поттера с должности главного тренера лондонского "Челси" новым-старым наставником команды стал Фрэнк Лэмпард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

44-летний специалист неожиданно оформил возвращение на "Стэмфорд Бридж". Он тренировал "синих" в 2019-2021 гг.

Лэмпард будет работать с "Челси" до конца нынешнего сезона. За лондонцев англичанин футболистом отыграл 13 лет и выиграл с "пенсионерами" все возможные трофеи. Лэмпард-тренер провел во главе "Челси" 84 матча во всех турнирах, финишировал с командой в зоне Лиги чемпионов и дошел до финала Кубка Англии в стартовый сезон.

Посреди сезона 2020/21 тренер был уволен с должности из-за неубедительных результатов. Его заменил Томас Тухель и выиграл с "Челси" кубок Лиги чемпионов. В свою очередь Лэмпард в январе 2022-го возглавил "Эвертон", сохранил "ирискам" прописку в АПЛ, но недавно стал безработным.

В чемпионате Англии "Челси" в данный момент идет на 11-й строчке, набрав 39 очков. За десять туров до конца первенства лондонцы на 14 пунктов отстают от топ-4 Премьер-лиги. По плану, Лэмпард будет работать с "синими" до лета, а затем "Челси" возглавит более именитый специалист – Луис Энрике, Юлиан Нагельсманн либо Антонио Конте.

К слову, украинец Тутеров перешел в "Сандерленд" из ковалевского "Колоса".

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