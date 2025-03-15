Забарный вернулся и проиграл Ярмолюку, клуб Миколенко едва спасся: как сыграли украинцы в АПЛ (видео)

Перед тем, как присоединиться к сборной Украины на матчи с бельгийцами, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграли поединки в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты встреч .

АПЛ, 29-й тур

"Эвертон" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Соучек, 67 - О'Брайен, 90+1

"Борнмут" - "Брентфорд" - 1:2

Голы: Янельт, 17 (автогол) - Висса, 30, Нергор, 71

Сначала "Эвертон" Миколенко на своей арене начал поединок против бывшего клуба Андрея Ярмоленко - "Вест Хэма". Обе команды провели матч на встречных курсах, а голы пришли уже ближе к окончанию противостояния.

Счет на 67-й минуте открыл чешский полузащитник гостей Соучек, который воспользовался передачей Боуэна. Хозяева были на волоске от поражения, но спас О'Брайен, который сравнял результат в компенсированное время.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле все 90 минут. "Ириски" продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей. Последний раз команда уходила с поля побежденной еще 15 января, когда проиграла "Астон Вилле" (0:1).

Позже в Борнмуте состоялось украинское дерби в АПЛ. Местный клуб, в стартовый состав которого после отбывания трехматчевой дисквалификации вернулся Илья Забарный, принимал "Брентфорд" Егора Ярмолюка.

"Борнмут" забил первым благодаря автоголу немецкого защитника соперников Янельта. Впрочем, уже на 30-й минуте гости восстановили равновесие - Мбемо выполнил навес с углового, а Висса удачно замкнул его головой. А на 71-й минуте "Брентфорд" забил победный мяч и произошло это не без ошибки Забарного. Шаде выполнил вброс из аута прямо в штрафную площадку, где оказался Нергор, который нанес точный удар из-под украинца. Наш защитник, похоже, не ожидал такого развития событий.

Забарный провел на поле за "Борнмут" 85 минуте, после чего его заменили. Ярмолюк из "Брайтона" наоборот вышел на замену уже когда его команда была впереди (на 72-й минуте) и помог партнерам удержать победный счет.

В таблице АПЛ "Борнмут", несмотря на поражение, остался на 9-й строчке, имея в активе 44 очка, "Брентфорд" - 11-й (41 балл), "Эвертон" - 14-й (34). Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (70 очков), который уверенно на 15 пунктов опережает ближайшего преследователя - лондонский "Арсенал".