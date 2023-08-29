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Апелляция ВАКС оставила под стражей нардепа Гунька

Фото: нардеп Анатолий Гунько (facebook.com/sluganarodu.official)
Автор: Татьяна Степанова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения нардепу Анатолию Гунько, который обвиняется в получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"29 августа 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следователя судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн гривен залога", - говорится в сообщении .

Отмечено, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Дело Гуньки

Напомним, нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук.

При этом 9 августа суд избрал меру пресечения Гуньку. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью выхода под залог.

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