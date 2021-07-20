Суд по справі Медведчука перенесли: названо дату

Це сталося через те, що матеріали справи, а це 15 томів, передали в суд тільки сьогодні.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Через два дні суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.

Цей запобіжний захід продовжили до вересня.