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Суд по справі Медведчука перенесли: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт нардепу Віктору Медведчуку не сьогодні, які планувалось. Рішення буде прийнято 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Це сталося через те, що матеріали справи, а це 15 томів, передали в суд тільки сьогодні.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Через два дні суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.

Цей запобіжний захід продовжили до вересня.

РБК-Україна писало, що в лютому РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука.

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Віктор Медведчук