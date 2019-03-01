Апеляційний суд відмовив ГПУ в доступі до джерел журналіста "Нового времени"

Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу редакції

Апелляционный суд города Киева частично удовлетворил жалобу редакции "Новое время". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Судебная власть Украины".

Сообщается, что суд отказал Генеральной прокуратуре в предоставлении доступа к источникам информации.

Согласно релизу, суд отменил решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 4 февраля 2019 года в части предоставления временного доступа к вещам и документам, содержащим коммерческую тайну, и возможности изъятия их копий, находящихся во владении ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК" и использовавшихся при подготовке и публикации статьи "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании". В остальном решение Печерского райсуда осталось без изменений.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине выразили разочарование решением Печерского суда предоставить Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени".

Накануне Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени" в зв'связи с разглашением материалов досудебного расследования. В ГПУ заявили, что портал "Новое время" в статье о финансировании обучения дочери "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца в Британии опубликовал копию ответа британских правоохранительных органов на запрос ГПУ в рамках международной правовой помощи.