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Апеляційний суд оголосить рішення у справі екс-депутата Ганиша 2 грудня

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 10:11
Апеляційний суд оголосить рішення у справі екс-депутата Ганиша 2 грудня
Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

Вирок Ганиша не може вступити в силу до рішення апеляційного суду

Київський апеляційний суд 2 грудня винесе рішення по справі колишнього депутата Верховної ради Криму Василя Ганиша. Про це РБК-Україна сказав його адвокат Андрій Руденко.

До рішення Апеляційного суду вирок не набув чинності. Також до вердикту Апеляційного суду Ганиш знаходиться не під вартою, а під домашнім арештом.

"В наступний понеділок суд винесе рішення по справі Ганиша, засідання розпочнеться близько 11", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що прокуратура відмовилася пом'якшити звинувачення, висунуте екс-депутата, на відміну від аналогічних судових процесів з кримським чиновникам, які працювали на російські окупаційні влади.

Нагадаємо, 19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив Ганиша до 12 років в'язниці за держзраду. Ганиш балотувався в "міськрада" Феодосії і голосував за російську конституцію Криму".

Також РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної ради Криму, яких підозрюють у державній зраді. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

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