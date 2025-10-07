Аптечная ассоциация отмечает необходимость объективного анализа от АМКУ из-за падения продаж лекарств

Так, в заявлении говорится, что в рамках реформирования фармацевтического сектора, в частности, статьей 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" определено, что каждый субъект хозяйствования, осуществляющий хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами (аптеки и аптечные сети) всех форм собственности, обязанобязан иметь в наличии лекарственное средство с одной из трех наиболее экономически выгодных (самых низких) цен, доступных к закупке таким субъектом розничной торговли, которые определены в Национальном каталоге цен.

В то же время, отсутствует обязательство по закупке или реализации всего ассортимента каждого производителя. Таким образом, государство обеспечивает баланс между требованиями к регулированию, экономической целесообразностью и потребностями потребителей.

"Считаем, что оценка ситуации на рынке должна базироваться на объективном и всестороннем анализе, с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптечных учреждений", - констатируют в АПАУ.