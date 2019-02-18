В АП вважають, що Тимошенко і Лагард не обговорювали ціну на газ

Тимошенко та Лагард провели зустріч в Мюнхені

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард никаких переговоров относительно снижения цены на газ для украинских потребителей не проводила. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

Речь идет о переговорах с Лагард в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 15-17 февраля.

"Как свидетельствуют официальные данные МВФ, никаких переговоров во время встречи с Лагард, что касается снижения цены на газ, не было. И свидетельством того, что эта тема не поднималась, является пресс-релиз, который был издан руководителем МВФ Кристин Лагард, в котором нет ни слова о газе", - отметил Елисеев.

Ранее в пресс-службе "Батькивщины" сообщали, что лидер партии Юлия Тимошенко в рамках Мюнхенской конференции провела встречу с Лагард. На встрече, которая проходила во время Украинского ланча, Тимошенко заявила, что уверена в том, что переговоры с МВФ продолжатся и завершатся принятием программы финансирования реформ, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения как минимум вдвое.