Тимошенко пояснила Лагард, як знизити ціну на газ для українців

Фото: Тимошенко та Лагард (ba.org.ua)

Тимошенко зустрілась з Лагард

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у рамках Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони детально обговорили соціально-економічну ситуацію в Україні, перспективи економічного розвитку нашої держави та питання співробітництва між Україною та МВФ.

Тимошенко наголосила на "необхідності продовження співпраці з МВФ з урахуванням реальної ситуації в економіці та соціальній сфері, щоб питання макрофінансової стабільності та соціальної згуртованості, рівня життя українських громадян були збалансовані, а не в конфлікті".

Окремо йшлося про пріоритети та виклики на шляху впровадження реформ в Україні після президентських виборів.

Під час Українського ланчу Тимошенко заявила, що впевнена в тому, що переговори з МВФ триватимуть і завершаться ухваленням програми фінансування реформ, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення принаймні вдвічі.

Вона наголосила, що співпраця із Фондом є надзвичайно важливою для України, але на умовах, які не шкодитимуть інтересам звичайних українців.

"Я не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не ринком, а урядом, які мають 300% рентабельності. В той час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць. І тому все буде збалансовано, галузь газова буде абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся", – запевнила лідер "Батьківщини".

"Жодного зобов’язання, яке я не змогла би виконати за перші півроку президентства, я як досвідчений політик на себе не беру", – наголосила Тимошенко.