В АП вважають, що Тимошенко і Лагард не обговорювали ціну на газ

Фото: Костянтин Єлісєєв (РБК-Україна)

Тимошенко та Лагард провели зустріч в Мюнхені

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард жодних перемовин щодо зниження ціни на газ для українських споживачів не проводила. Про це заявив заступник глави Адміністрації президент Костянтин Єлісєєв під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Мова йде про переговори з Лагард в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходила 15-17 лютого.

"Як свідчать офіційні дані МВФ, жодних перемовин під час зустрічі з Лагард, що стосується зниження ціни на газ, не було. І свідченням того, що ця тема не порушувалася, є прес-реліз, який був виданий керівником МВФ Крістін Лагард, в якому жодного слова немає про газ", - зазначив Єлісєєв.

Раніше у прес-службі "Батьківщини" повідомляли, що лідер партії Юлія Тимошенко у рамках Мюнхенської конференції провела зустріч із Лагард. На зустрічі, яка проходила під час Українського ланчу, Тимошенко заявила, що впевнена в тому, що переговори з МВФ триватимуть і завершаться ухваленням програми фінансування реформ, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення принаймні вдвічі.