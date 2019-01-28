АП підтвердила участь Порошенка у форумі в київському МВЦ

За даними джерел, завтра Порошенко оголосить про участь у виборах

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 29 января, примет участие в форуме, на котором ожидается, что он объявит об участии в выборах 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Порошенко примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре, начало в 14:00.

Напомним, как ранее сообщали источники РБК-Украина в Администрации президента, выдвижение Порошенко кандидатом на выборы состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Также стало известно, что в МВЦ будут присутствовать представители Кабинета министров, депутаты от фракции "Блока Петра Порошенко" и некоторые общественные организации.

Отметим, в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок" говорится о том, что ключевым месседжем избирательной кампании Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Кроме того, как поясняют источники в его штабе, в предвыборной риторике прочно закрепилась "прозападная и антироссийская повестка".