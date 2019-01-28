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АП підтвердила участь Порошенка у форумі в київському МВЦ

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 12:38
АП підтвердила участь Порошенка у форумі в київському МВЦ
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За даними джерел, завтра Порошенко оголосить про участь у виборах

Президент України Петро Порошенко завтра, 29 січня, візьме участь у форумі, на якому очікується, що він оголосить про участь у виборах 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Порошенко візьме участь у форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Захід пройде в Міжнародному виставковому центрі, початок о 14:00.

Нагадаємо, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна в Адміністрації президента, висунення Порошенка кандидатом на вибори відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Також стало відомо, що в МВЦ будуть присутні представники Кабінету міністрів, депутати від фракції "Блоку Петра Порошенка" та деякі громадські організації.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін" йдеться про те, що ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенка буде вступ України до Євросоюзу та НАТО. Крім того, як пояснюють джерела в його штабі, в передвиборній риториці міцно закріпилася "прозахідний і антиросійський порядок денний".

 

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