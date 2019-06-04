АП назвала фейком інформацію про строки зустрічі Зеленського з Трампом

Адміністрація президента спростувала інформацію про строки зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, президентом США. Про це повідомляє прес-служба АП.

В АП заявили, що Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником президента і назвав строки зустрічі Зеленського з Трампом, не є членом його команди.

"З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів - Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

Однак зазначимо, що раніше Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу. Точна дата поки невідома.