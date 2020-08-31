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"Антонов" виготовив перший серійний літак без деталей з РФ

Автор: Максим Зайченко

Зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178. Це перший літак без російських деталей.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив президент ДП "Антонов" Олександр Лось.

"Це перший літак, який складається без російських деталей. Нас звинувачують в тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком російської військової агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, але і ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення і пошук нових постачальників", - сказав він.

За словами Лося, на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій зі Сполучених Штатів Америки, ще третина - вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "ПРО реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов"; згідно з документом, Вищому антикорупційного суду передадуть будівлю ДП "Антонов".

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