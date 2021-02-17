Антоненко підтримав висування Кузьменко кандидатом у нардепи від "ЄС" на довиборах

Андрій Антоненко підтримав висування Юлії Кузьменко кандидатом у депутати від "Європейської солідарності" на довиборах до Верховної ради по 50 округу Донецької області. Він також подякував "ЄС" за підтримку.

"Дізнався, що наша Юля іде по мажоритарці по Донецькій області. Я її вітаю і підтримую. Дуже дякую всім патріотичним силам, військовим, волонтерам, добровольцям, котрі висунули кандидатуру Юлії Кузьменко і підтримала це партія "Європейська солідарність". Це не тільки підтримка нас, котрих влада намагається знищувати і дискредитувати. Це підтримка всіх військових волонтерів, добровольців у боротьбі. Підтримка тих, хто з самого початку стали на заваді російським силам, які пішли проти нас війною. Підтримка тим, хто зараз має змогу і сили захистити Україну від проросійського реваншу, який відбувається в нашій країні", - сказав Антоненко.

Він також закликав всі патріотичні сили до об’єднання на захист держави і її захисників від атаки проросійських сил.

"Ми маємо одне одного підтримувати, а не шукати хто не так воював, не так волонтерив чи не так сидів. Припиняйте це. Ми маємо бити єдиним кулаком і єдиним фронтом", - підкреслив Антоненко.