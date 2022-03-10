Антивоєнна коаліція скоро стане сильнішою: Зеленський про розмову з Джонсоном, Макроном і Шольцом

"Вчора говорив з Шольцом і Макроном. Відчув у розмові з Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція стане в рази сильнішою. А значить, і тиск на Росію заради миру стане сильнішим", - сказав президент України.

Він підкреслив, що від партнерів він чекає рішень, які будуть ґрунтуватися на реальності.

"Нам важлива конкретика. Ми боремося за всіх на континенті, тому хочемо від партнерів такі рішення, засновані на реальності, а не на деклараціях або абстрактних міркуваннях", - підкреслив Зеленський.

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