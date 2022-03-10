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Антивоєнна коаліція скоро стане сильнішою: Зеленський про розмову з Джонсоном, Макроном і Шольцом

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 13:59
Антивоєнна коаліція скоро стане сильнішою: Зеленський про розмову з Джонсоном, Макроном і Шольцом Фото: Президент України Володимир Зеленський (president. gov. иа)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що антивоєнна коаліція скоро стане набагато сильнішою. Про це він поговорив з Джонсоном, Макроном і Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Вчора говорив з Шольцом і Макроном. Відчув у розмові з Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція стане в рази сильнішою. А значить, і тиск на Росію заради миру стане сильнішим", - сказав президент України.

Він підкреслив, що від партнерів він чекає рішень, які будуть ґрунтуватися на реальності.

"Нам важлива конкретика. Ми боремося за всіх на континенті, тому хочемо від партнерів такі рішення, засновані на реальності, а не на деклараціях або абстрактних міркуваннях", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів про вступ України до ЄС.

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