"Антиукраинская истерия". В МИД прошлись по опросу венгров о членстве Украины в ЕС

В МИД напомнили, что в Венгрии закончились так называемые "консультации" о вступлении Украины в Евросоюз, которые проходили с 14 апреля по 20 июня.

"Мы уважаем тех венгров, которые приняли в них участие, включая тех, кто имеет мнение, которое не совпадает с нашим. Мы готовы слышать их оговорки и разъяснять нашу позицию", - отметили в ведомстве.

Официальных результатов опроса так и нет. Но, как добавили в министерстве, "сложно сомневаться в манипуляционной цели" такой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократии.

В МИД напомнили, что во время "консультаций" венгерские чиновники прилагали максимальные усилия, чтобы обеспечить для себя нужный результат. В частности, они нагнетатели ненависть ко всему, что связано с Украиной.

"Настоящая цель этой антиукраинской истерии состоит в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на воображаемого внешнего врага. Убеждены, что большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", - добавили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что вступление Украины в ЕС - в стратегических интересах Венгрии, поскольку это обеспечит как стабильность в регионе, так и защиту и благополучие всех граждан Украины, в том числе и членов угорского нацменьшинства. Поэтому ее лидеры ранее обращались к премьеру Венгрии Виктору Орбану с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС.

"Если венгерское правительство имеет предостережения на пути интеграции Украины в Евросоюз, оно должно было бы наоборот поддержать открытие вступительных переговоров. Ведь переговорный процесс существует именно для того, чтобы проявлять и снимать беспокойство государств-членов при присоединении новых стран. Переговоры позволят урегулировать и развеять опасения Венгрии по поводу потенциальных рисков", - напомнили в МИД.