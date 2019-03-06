Антициклон принесе суху погоду в Україну

Синоптик повідомила, що протистояння антициклону і циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер

Погода в Украине завтра, 7 марта, будет сухой в связи с приходом антициклона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко, опубликованное в Facebook.

По ее словам, противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м / с, на западе и севере Украины. Температура воздуха в течение дня повысится до +12 градусов. В западных областях потеплеет до +15 градусов. На востоке, северо-востоке, в Полтавской области, в районах Днепра, в Запорожской области предполагается +7. В Киеве завтра, 7 марта, будет солнечно, температура будет до +9.

8 марта будет до +15 градусов, ожидается дождь. 9 марта ожидается теплая погода, 10 марта похолодает на несколько градусов и пойдет дождь.

Напомним, в Киеве 6 марта без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов. На юге страны, в Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областях до +14. В Карпатах на протяжении суток до +2.

По данным Укргидрометцентра, 6 марта 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +13.