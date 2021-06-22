Антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощі: де буде злива

В Україну прийшла сильна спека, в деяких регіонах температура повітря підніметься до +36. Причиной став антициклон Zoe, який передбачає суху, малохмарну та спекотну погоду.
Повідомляється, що такі погодні умови утримаються практично по всій території країни до кінця цього тижня. Втім, можливі короткочасні локальні дощі та грози.
Вони найближчими днями будуть у південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо.
Цього тижня температура буде високою, денні максимуми у більшості областей досягатимуть +31+36.
Послаблення спеки очікується у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.
Нагадаємо, з настанням в Україні спеки українцям дали поради, як поводити себе під час такої погоди.
Зазначимо, сьогодні майже по всій Україні прогнозують дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.