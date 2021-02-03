Антирейтинг довіри українців очолили Путін та Лукашенко

На початку 2021 року серед лідерів іноземних держав найгірше українці ставляться до Володимира Путіна. Президенту Росії не довіряють 79,8% громадян, довіряють - 14,4%, баланс складає -65,4%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Баланс довіри-недовіри до Олександра Лукашенка становить -17,6%. Йому довіряють 36% респонденті, але при цьому 53,6% не довіряють йому.

Президенту США Джо Байдену та президенту Франції Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, наприкінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.

Відзначимо, у 2019 році канцлер ФРН Ангела Меркель випередила Олександра Лукашенка в рейтингу симпатій українців.