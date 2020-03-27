Декілька депутатів пішли на обсервацію через підозру на коронавірус, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Точну кількість Разумков не назвав

Декілька депутатів пішли на обсервацію через підозру на захворювання коронавірусом. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков заявив, що депутати самостійно пішли на обсервацію, однак точної кількості народних обранців спікер ВР не назвав.

"Декілька народних депутатів захворіли. Сьогодні знаходяться на лікарняному, деякі пошли самостійно на обсервацію. Я дуже сподіваюсь, що ця цифра не буде збільшена", - заявив Разумков.

Нагадаємо, тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу" після того, як інфікування підтвердили у двох народних депутатів Сергія Рудика, Руслана Горбенка та Сергія Шахова.

Раніше повідомлялося, що позачергове засідання парламенту, заплановане на 30 березня, можуть провести у внутрішньому дворику Верховної ради.

РБК-Україна писало, що Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційної роботи парламенту. Законопроект буде діяти лише під час коронавіруса.