Антикоррупционная программа в градостроительной и земельной сферах выполнена всего на 21%: отчет

Четверг 06 ноября 2025 16:56
Антикоррупционная программа в градостроительной и земельной сферах выполнена всего на 21%: отчет
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на отдельные достижения – создание ІТ-прототипа оценки земель и независимую техническую проверку кадастровой системы – антикоррупционная реформа в земельной сфере остается почти на старте.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По состоянию на сегодня выполнено лишь 21,6% мероприятий, предусмотренных государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы.

Большинство из них реализуются с опозданием, а отсутствие полноценной цифровой интеграции кадастров и реестров создает риски для прозрачности управления ресурсами, рассказала Шуляк, ссылаясь на результаты отчета по выполнению Государственной антикоррупционной программы (ГАП) в сфере земельных отношений и градостроительства на 2023-2025 годы, подготовленного ОО "Вместе против коррупции" при содействии программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

По ее словам, среди основных достижений выполнения ГАП в сфере земельных отношений и градостроительства авторы отчета выделяют создание ИТ-прототипа для массовой оценки земель сельхозназначения, проведение независимой технической оценки Национальной кадастровой системы, а также частичную передачу полномочий по профессиональной аккредитации саморегулируемым организациям и перезапуск пилот. регистраторам, но и частным инженерам-землеустроителям вносить данные о земельных участках в Госземкадастр.

"Однако, авторы отчета прямо указывают, что, несмотря на определенные успехи, большинство антикор-мероприятий в сфере земельных отношений выполняются соответствующими государственными органами и ОМС с опозданием или не выполняются вообще. Отчет показывает, что сейчас выполнено лишь 21,6% от запланированного", - констатировала Шуляк.

В чем причины невыполнения антикор-мероприятий

Так, ни одно из 17 антикоррупционных мер в земельной сфере не выполнено вовремя и полностью, а 6 вообще остаются на старте.

Среди ключевых пробелов – отсутствие обязательных антикоррупционных инструментов при формировании земельных участков, отсутствие законодательных требований по обязательному использованию рыночного подхода для операций с государственной и коммунальной землей через электронные аукционы Prozorro. Продажи и задержки цифровизации процессов управления земельными ресурсами

Цифровизация напрямую влияет на реализацию тех или иных реформ в Украине, поскольку способствует увеличению прозрачности и подотчетности процессов, минимизируя коррупционные проявления. В частности, еще в 2019 году началась цифровизация украинской сферы строительства, когда заработала государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС) и в которую постоянно добавляются новые сервисы, отметила нардепка.

"В целом работа ЕГЭСС в сфере строительства имеет антикоррупционный эффект в размере 1,5 млрд грн в год. Поэтому ее важно продолжать и в других сопутствующих сферах, поскольку она – один из главных антикоррупционных предохранителей", - подчеркнула Елена Шуляк.

Дополнительные риски создают также отложенная реформа безвозмездной приватизации, недостаток финансирования подготовки стратегической и градостроительной документации общин, ограниченный запуск цифровизации реестров в сферах градостроительства и культурного наследия, а также отсутствие соответствующих автоматизированных сервисов.

До сих пор не начата автоматизация выдачи градостроительных условий и ограничений, недостаточно эффективной интеграции сведений Градостроительного кадастра с данными Государственного земельного кадастра, Адресного реестра, Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и другими государственными реестрами.

"Чиновники до сих пор могут требовать взятки на большинстве этапов проекта по строительству. В частности, за выдачу градостроительных условий и ограничений – документа, без которого нельзя начать строительство и это может "стоить" миллионы долларов. Мы не раз пытались изменить этот порядок: сделать выдачу градостроительных условий и ограничений автоматическим. Конечно, при условии, что у застройщика в порядке все документы и нет причин для отказа. Но из-за сопротивления пока эти изменения не удается двигать", - отметила парламентарий.

Какие шаги нужно сделать

Согласно анализу экспертов ОО "Вместе против коррупции", следует сосредоточить внимание на следующих направлениях:

Принять комплекс законов и постановлений КМУ, которые устранят пробелы в регистрации, синхронизации и цифровизации данных и установят единое обязательное цифровое описание всех публично-правовых ограничений землепользования.

Завершить цифровую интеграцию Госземкадастра, Градостроительного кадастра, Адресного реестра, ДРРП, Государственного реестра недвижимых памятников Украины, обеспечив их интероперабельность в режиме 24/7, а также обеспечить обязательную оцифровку градостроительной документации с открытым доступом для граждан, электронный документ к стандартам ЕС.

"В настоящее время функционал Градостроительного кадастра дает возможность должностным лицам уполномоченных органов градостроительства и архитектуры загружать графические и текстовые материалы действующей градостроительной документации. Однако он фактически не наполнен градостроительной документацией. На начало года ее доля в Кадастре составляла менее 1%, без возможности ее масштабирования для подробного ознакомления", - пояснила Елена Шуляк.

Она также добавила, что сейчас продолжается наполнение одной из важнейших составляющих Градостроительного кадастра госуровня – Реестра адресов, но этот процесс идет довольно медленно. Верификация адресов, уточнила народная депутат, фактически означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, что позволит создать более точную и актуальную базу для налоговых целей.

Среди других необходимых шагов, которые выделяют эксперты ОО "Вместе против коррупции", важно:

  • Продолжить массовую оценку земель, согласовав методологию по международным стандартам.

В случае принудительного отчуждения законодательно закрепить прозрачную систему компенсаций с единым методом расчета, раскрытием информации и возможностью обжалования. Операции с государственной и коммунальной землей осуществлять только через Prozorro. Продажи с ограничением площади участков. Для Госзембанка – установить лимит на размер лотов в субаренде и запретить изъятие земель у учебных заведений без оценки влияния на общины. Временные акты по землепользованию должны действовать не более двух лет, далее автоматически утрачивать силу, если не пересмотрены.

  • Обнародовать интерактивную карту "коридоров восстановления" с участками, проектами и источниками финансирования.

Также применять соглашения о добродетели в крупных проектах и ​​согласовывать бюджеты восстановления с градостроительной документацией в Градостроительном кадастре госуровня. Все изменения реализовывать поэтапно с ежегодными результатами, промежуточной оценкой в ​​2028 году и при поддержке ЕС, Всемирного банка и других партнеров.

  • Устранить регуляторные барьеры и дискриминационные привилегии.

В частности, отменить ограничения по гражданству, заменить бессрочные льготы типа безвозмездной приватизации земель адресной поддержкой, а также обновить список исторических населенных мест Украины, гармонизировав законодательство с нормами ЕС.

  • Ввести унифицированные критерии, четкую систему планировочных документов.

Кроме того, обеспечить согласование бюджетов социально-экономического развития с градостроительной документацией, разработку и обнародование историко-архитектурных опорных планов, устранить дискрецию в полномочиях органов охраны культурного наследия.

В заключение нардепка напомнила, что с 1 января 2025 года должен вступить в силу Закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель".

Согласно ему, каждая украинская территориальная община должна приступить к разработке плана своего пространственного развития. Общества, не имеющие такого плана, не смогут заниматься отводом земельных участков, их жители – изменять целевое назначение своих участков, а предприниматели расширять бизнес. Но из-за сопротивления ОМС некоторых общин и регионов это изменение отсрочили.

