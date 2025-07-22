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Антикоррупционная перестройка. Что не так с НАБУ и САП

Вторник 22 июля 2025 20:07
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Антикоррупционная перестройка. Что не так с НАБУ и САП Антикоррупционная перестройка. Что не так с НАБУ и САП (фото: Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная Рада поддержала законопроект, который изменяет баланс полномочий между ключевыми антикоррупционными органами. Речь идет о законопроекте №12414, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ко второму чтению также предложен ряд поправок, которые передают часть полномочий этих органов генеральному прокурору.

В бюро уже выступили против законопроекта, заявив, что глава САП станет номинальной фигурой, а НАБУ утратит независимость. Что предшествовало инициативе парламента и действительно ли это необходимо — в материале РБК-Украина.

Суть законопроекта

Формально законопроект №12414 призван урегулировать процедуры уведомления о подозрении, но поправки ко второму чтению могут радикально изменить архитектуру антикоррупционной системы.

В частности, речь идет о возврате ряда полномочий Офису генерального прокурора — в первую очередь права согласовывать подозрения, которое ранее находилось в исключительной компетенции Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Одновременно полномочия директора НАБУ по процессуальному контролю в делах о топ-коррупции также могут быть ограничены — фактически, роль Бюро будет сведена к функции "оперативного подрядчика", без влияния на ход собственных расследований.

Глава САП, по мнению самого ведомства, станет фигурой без реального влияния на процесс принятия решений — тогда как ключевые контрольные функции вернутся в Офис ГПУ.

Почему именно сейчас

Как объясняют в парламенте, в последние месяцы вокруг НАБУ и САП накопилось немало вопросов — как политического, так и репутационного характера.

Например, резонансное дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного на взятке в 2,7 млн долларов, не дошло до суда в ожидаемые сроки. В парламенте начали задавать вопросы: почему НАБУ громко задерживает, но не доводит дела до приговора?

Кроме того, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что между НАБУ и САП отсутствует слаженная координация, а в отдельных расследованиях детективы действовали автономно, что противоречит модели процессуального надзора. Эту позицию подтверждают и публичные разногласия между ведомствами. Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко публично не комментируют конфликт, но источники в антикоррупционных структурах говорят о "параллельных центрах принятия решений".

Отдельная претензия — частые утечки информации из дел. Данные из закрытых расследований иногда попадают в медиа еще до начала процессуальных действий. В парламенте такие утечки называют "инструментом политического давления" — как на фигурантов, так и на сами правоохранительные органы.

Дополнительную напряженность вызвали расследования НАБУ в отношении действующих народных депутатов. Особенно активно обсуждалось дело парламентария из фракции "Слуга народа" и подозрения в махинациях с имуществом. В ответ часть депутатов заговорила о "выборочном правосудии" со стороны Бюро.

А кульминацией этой череды претензий стал инцидент, произошедший уже после появления информации о законопроекте №12414. 22 июля Служба безопасности Украины также задержала сотрудника элитного подразделения НАБУ "Д-2" Виктора Гусарова. По предварительным данным, он шпионил в пользу ФСБ и передавал установочные данные правоохранителей и других граждан из закрытых баз. Спецслужбы зафиксировали более 60 эпизодов передачи чувствительной информации.

Фінал для НАБУ і САП? Як Рада передала борців із корупцією під контроль генпрокурораЗатримання Віктора Гусарова (фото: пресслужба СБУ)

Оборонка как "слепая зона"

Отдельную обеспокоенность вызывает эффективность работы НАБУ в сфере оборонных закупок. В разгар полномасштабной войны, когда вопросы обеспечения армии критически важны, Бюро, по официальным данным, в 2023 году сообщило лишь об одном подозрении по делам, связанным с оборонкой. В 2024 году таких подозрений не было вовсе.

В то же время самые резонансные кейсы в этой сфере — о хищениях на закупках боеприпасов, поставках бракованного оружия или некачественной амуниции — расследуют СБУ, ГБР или освещают журналисты-расследователи.

Репутационные скандалы

Проблемы не ограничиваются низкой активностью. Существует ряд кейсов, которые напрямую ставят под сомнение беспристрастность или профессионализм отдельных сотрудников НАБУ.

Один из самых громких — дело "Свинарчук-gate" 2019 года, когда журналисты Bihus.Info обнародовали расследование о поставках контрабандных деталей предприятиям оборонки. По информации Татьяны Козаченко, члена дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах, в схемах фигурировал детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко, в отношении которого СБУ открывала уголовные дела, в том числе по статье "госизмена". Несмотря на публичные призывы руководителей САП, ГБР и ГПУ привлечь его к ответственности, дело было закрыто.

Согласно материалам следствия, он общался с организаторами схемы, в частности с Игорем Гладковским, сыном тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Литвиненко не только был знаком с фигурантами, но и, по версии следствия, оказывал им информационную поддержку, в том числе по ходу расследований. Несмотря на то что в 2019 году СБУ открыла уголовное дело, в том числе по статье "госизмена", оно впоследствии было закрыто. Публичные призывы руководства САП, ГБР и Генпрокуратуры остались безрезультатными.

Имя Литвиненко также фигурирует в деле о контракте на модернизацию самолетов АН-32 для Индии. В 2014–2015 годах из-за срывов поставок контракт почти на 400 млн долларов оказался под угрозой. Расследование НАБУ и попытки детективов напрямую контактировать с индийскими чиновниками без экстерриториальных полномочий фактически вызвали международный скандал, получивший огласку в индийских и российских медиа. Контракт удалось сохранить лишь благодаря вмешательству дипломатов.

Спорным выглядело и дело против экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула. Еще во время пребывания на посту он публично заявлял о давлении со стороны правоохранителей. В декабре 2017 года НАБУ открыло уголовное дело, инкриминировав ему растрату госимущества в рамках контракта с Индией 2009 года. По версии следствия, при реализации этой сделки госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" перечисляло комиссионное вознаграждение иностранному посреднику, что расценивалось как нецелевое использование средств.

Детективы обвинили его в растрате, однако государственные экспертизы (ГАСУ, КНДИСЭ, ГНС) установили отсутствие убытков. Судебные эксперты также заявляли о давлении со стороны следователей НАБУ. Параллельно в медиа велась активная кампания по дискредитации фигурантов дела, которую впоследствии пришлось опровергать или блокировать в судебном порядке.

Согласно фабуле одного из связанных дел, ситуация дошла до незаконной слежки за Барбулом и членами его семьи. Этот факт стал предметом отдельного расследования полиции Печерского района Киева. Однако дальнейшая судьба производства неизвестна: результаты расследования публично не оглашались, обвинительный акт в суд не поступал.

Несмотря на результаты экспертиз, в отдельных заявлениях представителей САП в публичном пространстве тезис о виновности руководства СТЭ подавался как свершившийся факт, еще до завершения судебного разбирательства. Это, по мнению фигурантов, нанесло существенный урон не только репутации предприятия, но и государственным интересам Украины на международной арене.

В медиаполе также активизировалась волна публикаций, поддерживавших позицию обвинения. Часть из них впоследствии была оспорена в судебном порядке — в частности, некоторые материалы признаны содержащими недостоверную информацию, а их распространение запрещено соответствующим решением. Павел Барбул подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, часть из которых была удовлетворена. Отдельные издания, ранее придерживавшиеся сдержанной риторики, впоследствии изменили тональность подачи.

Похожая история произошла с компанией Archer, которая производит приборы ночного видения для ВСУ. После ареста счетов и обысков компания была вынуждена эвакуировать производство в Чехию. Местная полиция провела собственную проверку и не выявила нарушений. Руководство Archer утверждает, что действия детективов НАБУ создали не только угрозу срыва госзаказов, но и репутационные риски на международном рынке.

Дополнительные вопросы вызывают финансовые операции самих детективов. В журналистских расследованиях неоднократно упоминалось использование криптовалют, в том числе с фейковых кошельков. Снова вспоминается имя Дмитрия Литвиненко, который, по данным СМИ, осуществлял брокерские операции с криптовалютой. Происхождение более 1,5 млн грн, находившихся в его обороте, осталось без объяснения.

Такие кейсы формируют тревожную картину — не только в смысле репутации, но и в сфере безопасности. В условиях войны страна не может позволить себе роскошь иметь антикоррупционный орган, который не проявляет интереса к системному контролю в оборонной сфере или действует во вред государству.

Контроль или перезагрузка

Вопрос эффективности НАБУ — не только внутренняя украинская дискуссия. В мае 2025 года завершился первый внешний аудит деятельности Бюро. По оценкам международных экспертов, НАБУ получило 1,4 балла из 3 возможных.

Среди проблем — слабая аналитическая работа, отсутствие технических возможностей и неэффективная коммуникация. При этом аудит не выявил грубых нарушений со стороны руководства.

Это и вышеуказанные факты дают основания утверждать, что украинская антикоррупционная система действительно нуждается в изменениях. А вот каких именно — в сокращении полномочий, их четком урегулировании или полной перезагрузке — вопрос остается открытым. В контексте евроинтеграции и послевоенного восстановления именно баланс между эффективностью и независимостью может стать ключом к доверию общества и партнеров.

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