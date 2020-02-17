Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики 19 лютого о 14:30 заслухає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перебігу перезавантаження органу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Також керівництво органу має розповісти про співпрацю із викривачами корупції.

"Про заслуховування керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перебігу перезавантаження органу та виконання повноважень при здійсненні співпраці із особами-викривачами і вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту", - сказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету обговорять виконання норм чинного законодавства із формування комісії зовнішнього контролю для проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції не проводить перевірку декларації президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК розподілило кошти державного фінансування статутної діяльності 5 політичних партій на 2020 рік.