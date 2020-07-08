Печерський суд мав право ухвалювати рішення про закриття справи VAB банку, - нардепи

Печерський суд Києва мав право ухвалювати рішення про незаконність дій щодо VAB банку. Справу має право розглядати не тільки антикорупційний суд.

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас під час засідання антикорупційного комітету ВР.

Зокрема, під час засідання комітету розглядалося питання виконання рішення Печерського районного суду Києва про закриття справи за стабілізаційним кредитом, виданим VAB банку.

"Я повністю підтримую ідею, і голосував за це, що всі справи, що підслідні НАБУ, де процесуальне керівництво здійснює САП, повинні оскаржуватися у Вищому антикорупційному суді. Якщо ми говоримо про оскарження дій генерального прокурора, то вони на сьогодні оскаржуються в іншому порядку. В цьому випадку є постанова першого заступника генерального прокурора, і виходячи з цього, суд прийняв його до провадження", - вважає нардеп.

Своєю чергою, представники НАБУ заявили про наявність юридичної колізії в цьому питанні. Однак, нардеп Іонушас зазначив, що будь-які колізії в кримінальному законодавстві трактуються на користь сторони захисту.

"Якщо в комітеті ми говоримо, що є певна колізія, вона повинна, виходячи з презумпції невинуватості, трактуватися саме таким чином", - додав нардеп.

На думку нардепа Анжеліки Лабунської, антикорупційний суд не має ніякого відношення до цієї справи, до того ж рішення суду підтримав Офіс генпрокурора.

"Хто вам дає право взагалі визначати, чи законна постанова, рішення суду чи ні? Якщо воно вам подобається - ви вважаєте його законним. Якщо воно вам не подобається - ви дозволяєте собі інше ... А ці речі приймаються іменем України", - звернулася депутат до представників НАБУ і САП.

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки, про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка.

НАБУ і САП відмовилися виконувати рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, і подали апеляцію до ВАКС.