Антидопінгове агентство США закликає повністю заборонити Росії участь в Іграх в Токіо

У вівторок глава Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тигарт закликав до повної заборони російських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році. Про це повідомляє RFI.

У своєму різкому заяві Тигарт сказав, що запропоновані санкції від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), які включали в себе дозвіл російським спортсменам змагатися під нейтральним олімпійським прапором, були "неадекватними".

"WADA має стати більш жорсткою і накласти обмеження на участь російських спортсменів в Олімпійських іграх, які допускаються правилами", - сказав Тигарт.

На його думку, тільки такий рішучий крок може привернути увагу Росії, змінити поведінку і захистити сьогоднішніх чистих спортсменів, які будуть змагатися в Токіо, "а також майбутні покоління спортсменів в Росії, які заслуговують кращого".

Коментарі Тигарта прозвучали на наступний день після того, як Комітет WADA рекомендував чотирирічну спортивну заборону для Росії.

Очікується, що виконавчий комітет WADA затвердить запропоновані санкції на засіданні в Парижі 9 грудня.

В 2015 році вперше незалежна комісія WADA, що розслідує звинувачення в російському допінгу, заявила, що виявила докази існування величезної системи, що спонсорується державою.

У звіті 2016 року дослідника WADA Річарда Макларена йдеться, що більше 1000 російських спортсменів в різних видах спорту скористалися цією схемою в період з 2011 по 2015 рік, у тому числі в Сочі.

Нагадаємо, раніше комітет по відповідності WADA рекомендував виконкому організації відсторонити РФ від міжнародних змагань на чотири спортивних роки.