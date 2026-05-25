Антибаллистика - в глобальном дефиците: Украина работает с Европой над ПВО

20:16 25.05.2026 Пн
2 мин
Американского лидерства в сфере ПВО пока не хватает. К каким странам Европы обратилась Украина?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Из-за войны с Ираном в мире возник дефицит антибаллистических систем, необходимых для защиты от ракет. Украина пытается ускорить сотрудничество с Европой в сфере ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, вопрос противовоздушной обороны сейчас остается для Украины главным приоритетом. Именно поэтому Киев продолжает активные переговоры с международными партнерами по поставкам систем ПВО и развитию собственного производства.

Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Антибаллистика сейчас - это глобальный дефицит из-за войны с Ираном. Но надо искать варианты", - заявил президент.

Он также признал, что долгое время не было существенного прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистических систем. Именно поэтому Украина пытается ускорить работу с европейскими партнерами.

"Мы пытаемся ускорить эту работу в Европе - по производству нашей собственной антибалистики на континенте в достаточном объеме", - добавил Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил Францию и всех партнеров, которые готовы поддержать это направление.

В то же время Украина продолжит переговоры с Соединенными Штатами о дополнительной поддержке в сфере ПВО.

"Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее соучредитель компании Fire point Денис Штилерман заявил, что до конца 2026 года в Украине могут пройти испытания новой системы противовоздушной обороны, которую называют более дешевым аналогом Patriot.

Речь идет о международном проекте Freya, к которому присоединилась украинская сторона. Новую систему разрабатывают для перехвата баллистических ракет.

