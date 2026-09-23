Anthropic обновила Opus 5.5: топовый ИИ стал дешевле и быстрее

Прорыв в кодинге и снижение цен на генерацию

Opus - самая мощная и самая дорогая модель Anthropic. В линейке компании Sonnet занимает среднюю позицию, а Haiku - самая быстрая и доступная.

По данным компании, обновленная Opus 5.5 превзошла модель Fable в большинстве тестов и успешно справилась с задачами, которые предшественник выполнить не смог.

Несмотря на высокие возможности, использование ИИ-модели стало более выгодным.

Стоимость выходных токенов снизилась с 25 до 20 долларов за миллион токенов.

с 25 до 20 долларов за миллион токенов. Скорость работы выросла благодаря уменьшению вычислительных ресурсов для обработки запросов.

благодаря уменьшению вычислительных ресурсов для обработки запросов. Стиль общения - модель реже использует профессиональный жаргон и выносит главную информацию на начало сообщения.

В ближайшие недели компания также планирует выпустить обновленные версии Sonnet 5.5 и Haiku 5.5.

Сознательное торможение разработки и строгий контроль безопасности

Релиз Opus 5.5 состоялся всего два месяца спустя после выхода предыдущей версии Opus 5.

Это первый выпуск после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал сознательно контролировать темпы развития ИИ, чтобы "меры безопасности успевали за ростом возможностей систем".

Opus 5.5 по своим возможностям биологии и кибербезопасности приближается к модели Mythos, поэтому Anthropic ввела для нее строгие ограничения.

В частности, ИИ-модель не может искать уязвимости в скомпилированных программах или помогать в создании биологического оружия.

Для проверки надежности привлекались внешние независимые организации, в частности METR и Frontier Design, а разработчики готовят новые инструменты мониторинга для будущих моделей.