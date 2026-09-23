RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Anthropic обновила Opus 5.5: топовый ИИ стал дешевле и быстрее

12:12 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Anthropic объявила о релизе Opus 5.5 (фото: Getty Images)

Anthropic выпустила Opus 5.5 - новую флагманскую модель, которая обошла даже большие ИИ-модели в тестах по программированию и сложной интеллектуальной работе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Прорыв в кодинге и снижение цен на генерацию

Opus - самая мощная и самая дорогая модель Anthropic. В линейке компании Sonnet занимает среднюю позицию, а Haiku - самая быстрая и доступная.

По данным компании, обновленная Opus 5.5 превзошла модель Fable в большинстве тестов и успешно справилась с задачами, которые предшественник выполнить не смог.

Несмотря на высокие возможности, использование ИИ-модели стало более выгодным.

  • Стоимость выходных токенов снизилась с 25 до 20 долларов за миллион токенов.
  • Скорость работы выросла благодаря уменьшению вычислительных ресурсов для обработки запросов.
  • Стиль общения - модель реже использует профессиональный жаргон и выносит главную информацию на начало сообщения.

В ближайшие недели компания также планирует выпустить обновленные версии Sonnet 5.5 и Haiku 5.5.

Читайте больше: ИИ для ударов по Украине: россияне привлекали Claude для автономных БПЛА-убийц

Сознательное торможение разработки и строгий контроль безопасности

Релиз Opus 5.5 состоялся всего два месяца спустя после выхода предыдущей версии Opus 5.

Это первый выпуск после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал сознательно контролировать темпы развития ИИ, чтобы "меры безопасности успевали за ростом возможностей систем".

Opus 5.5 по своим возможностям биологии и кибербезопасности приближается к модели Mythos, поэтому Anthropic ввела для нее строгие ограничения.

В частности, ИИ-модель не может искать уязвимости в скомпилированных программах или помогать в создании биологического оружия.

Для проверки надежности привлекались внешние независимые организации, в частности METR и Frontier Design, а разработчики готовят новые инструменты мониторинга для будущих моделей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект