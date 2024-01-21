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Антхольц: Кристиансен выиграл масс-старт мужчин, Симон победила в персьюте женщин

Антхольц, Воскресенье 21 января 2024 16:38
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Антхольц: Кристиансен выиграл масс-старт мужчин, Симон победила в персьюте женщин Фото: Норвежский подиум мужской гонки (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Шестой этап Кубка мира по биатлону 2023/24 в Италии закончился победами норвежца Ветле Шостада Кристиансена и француженки Жюлии Симон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Мужчины соперничали на дистанции в 15 километров. Скандинав-победитель финишировал с итоговым временем 35:51,4 минуты.

Кристиансен на четырех огневых рубежах допустил лишь один промах. Он более чем на десяток секунд опередил двух соотечественников – Дале и Серума, которые произвели два и один выстрел в "молоко" соответственно. Украинец Артем Прима финишировал последним, промахнувшись аж 8 раз.

Женщины же преодолели на трассе 12,5 километров. Победу разыграли француженки Симон и Жанмонно. Они держались рядом на протяжении львиной части дистанции, но более титулованная представительница республики взяла "золото", хотя Симон и имела один промах против ни одного у Жанмонно.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Она пришла к финишу на 13-й строчке. Опытная биатлонистка отстала от тройки призеров на целую минуту. Джима ошиблась лишь однажды ошиблась – на третьем огневом рубеже.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины:

      1. Ветле Шостад Кристиансен
      2. Йоханнес Дале (+10,7)
      3. Вебьерн Серум (+14,0)

      ...

      30. Артем Прима (+5:33,4)

      Итоги биатлонного масс-старта 12,5 км, женщины:

        1. Жюлия Симон
        2. Лу Жанмонно (+8,9)
        3. Лена Хеки-Гросс (+20,7)

        ...

        13. Юлия Джима (+1:19,6)

        15. Анастасия Меркушина (+1:33,4)

        23. Ирина Петренко (+3:02,4)

        К слову, накануне Германия триумфовала в миксте с десятым местом для Украины.

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