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Антгольц: Крістіансен виграв мас-старт чоловіків, Сімон перемогла в перс'юті жінок

Антгольц, Неділя 21 січня 2024 16:38
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Антгольц: Крістіансен виграв мас-старт чоловіків, Сімон перемогла в перс'юті жінок Фото: Норвезький подіум чоловічої гонки (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Шостий етап Кубка світу з біатлону 2023/24 в Італії закінчився перемогами норвежця Ветле Шостада Крістіансена та француженки Жулії Сімон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Чоловіки змагалися на дистанції 15 кілометрів. Скандинав-переможець фінішував із підсумковим часом 35:51,4 хвилин.

Крістіансен на чотирьох вогневих рубежах припустився лише одного промаху. Він на понад десяток секунд випередив двох співвітчизників – Дале та Серума, які зробили два та один постріл у "молоко" відповідно. Українець Артем Прима фінішував останнім, схибивши аж 8 разів.

Натомість жінки подолали на трасі 12,5 кілометрів. Перемогу розіграли француженки Сімон і Жанмонно. Вони трималися поруч упродовж левової частини дистанції, але титулованіша представниця республіки взяла "золото", хоча Сімон і мала один промах проти жодного в Жанмонно.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. Вона прийшла до фінішу на 13-й сходинці. Досвідчена біатлоністка відстала від трійки призерів на цілу хвилину. Джима схибила лише одного разу схибила – на третьому вогневому рубежі.

Підсумки біатлонного мас-старту 15 км, чоловіки:

      1. Ветле Шостад Крістіансен
      2. Йоганнес Дале (+10,7)
      3. Веб'єрн Серум (+14,0)

      ...

      30. Артем Прима (+5:33,4)

      Підсумки біатлонного мас-старту 12,5 км, жінки:

        1. Жулія Сімон
        2. Лу Жанмонно (+8,9)
        3. Лєна Гекі-Гросс (+20,7)

        ...

        13. Юлія Джима (+1:19,6)

        15. Анастасія Меркушина (+1:33,4)

        23. Ірина Петренко (+3:02,4)

        До слова, напередодні Німеччина тріумфувала в міксті з десятим місцем для України.

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