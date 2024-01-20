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Сборная Германии выиграла микст в Антхольце, Украина замкнула топ-10

Антхольц, Суббота 20 января 2024 14:51
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Сборная Германии выиграла микст в Антхольце, Украина замкнула топ-10 Фото: Юстус Штрелов одержал первую победу в сезоне (facebook.com/justusstrelow96)
Автор: Антон Федорцив

Немецкая команда биатлонистов в составе Ванессы Фойгт и Юстуса Штрелова триумфовала в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира 2023/24 в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Германия преодолела дистанцию гонки за 38:58,0 минут. На четырех огневых рубежах сборная-победительница использовала всего один дополнительный патрон.

В претенденты на победу немцы вышли после первой стрельбы. Совсем рядом очутились Франция, Украина, Финляндия и Швейцария. Впрочем, часть конкурентов отпала уже на следующем рубеже, а после четвертой стрельбы немецкая сборная начала идти в гордом одиночестве.

В конце концов, на финише дуэт Фойгт и Штрелова оторвался от конкурентов на свыше 10-ти секунд. Вторыми финишировали норвежцы, использовав 8 дополнительных патронов. Дополнила подиум сборная Австрии – плюс четыре патрона и почти полминуты отставания.

Честь Украины в соревнованиях отстаивали Кристина Дмитренко и Артем Тищенко. Молодая черниговчанка классно стартовала, но впоследствии опустилась с третьего места на 12-е. Далее украинская пара биатлонистов сумела лишь немного подкорректировать результат, использовав по 3 дополнительных патрона.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты 4x1,5+5x1,5 км:

  1. Германия
  2. Норвегия (+11,2)
  3. Австрия (+28,3)

...

10. Украина (+1:09,9)

К слову, ранее Прима показал лучший результат украинцев в нынешнем сезоне.

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