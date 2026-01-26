Антарктика рядом: в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) открыл первую лабораторию для анализа биологических образцов, привезенных из Антарктики. Это позволит проводить полный цикл молекулярно-генетических исследований без передачи материалов за границу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook.
Ранее образцы биологического происхождения обрабатывались непосредственно на станции "Академик Вернадский", на борту научно-исследовательского судна "Ноосфера" или в лабораториях различных учреждений Киева и за рубежом.
"Объем работ биологов НАНЦ стал настолько значительным, что назрел вопрос о создании собственной современной лаборатории, полностью "заточенной" под нужды полярной биологии", - пояснил директор Центра Евгений Дикий.
По его словам, во время войны помещение для лаборатории предоставил Киевский авиационный институт, а НАНЦ обеспечил оборудование и запустил работу буквально "с колес".
Возглавляет лабораторию Мария Павловская, специалист по морской микробиологии и анализу ДНК из окружающей среды (eDNA). Этот метод позволяет определять биоразнообразие в одной пробе - от бактерий и вирусов до рыб и китов.
"Сейчас лаборатория обеспечивает полный цикл молекулярно-генетических исследований", - добавляют в НАНЦ.
Среди главных направлений - биопроспектинг: поиск в растениях и микроорганизмах Антарктики веществ, полезных для медицины, пищевой промышленности или других отраслей, например новых антибиотиков или антиоксидантов.
Ученые изучают сложные взаимодействия организмов в полярных экосистемах - от обмена продуктами биосинтеза между бактериями и микроводорослями до симбиотических отношений антарктических насекомых и растений с внутренними бактериями.
К работе активно привлекают студентов: курсовые и дипломные работы выполняют как "местные" студенты-биотехнологи из КАИ, так и представители КНУ им. Шевченко, а в перспективе - других университетов.
"Это сочетание фундаментальных и прикладных исследований дает возможность студентам получить практический опыт в реальных научных проектах", - отмечают в НАНЦ.
Ранее мы писали о том, что команду летней экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые в истории возглавит женщина. Руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы станет метеоролог Анжелика Ганчук.