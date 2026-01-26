Антарктика рядом: в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии

Лаборатория, "заточенная" под Антарктику

Ранее образцы биологического происхождения обрабатывались непосредственно на станции "Академик Вернадский", на борту научно-исследовательского судна "Ноосфера" или в лабораториях различных учреждений Киева и за рубежом.

"Объем работ биологов НАНЦ стал настолько значительным, что назрел вопрос о создании собственной современной лаборатории, полностью "заточенной" под нужды полярной биологии", - пояснил директор Центра Евгений Дикий.

По его словам, во время войны помещение для лаборатории предоставил Киевский авиационный институт, а НАНЦ обеспечил оборудование и запустил работу буквально "с колес".

Современные методы и полный цикл исследований

Возглавляет лабораторию Мария Павловская, специалист по морской микробиологии и анализу ДНК из окружающей среды (eDNA). Этот метод позволяет определять биоразнообразие в одной пробе - от бактерий и вирусов до рыб и китов.

"Сейчас лаборатория обеспечивает полный цикл молекулярно-генетических исследований", - добавляют в НАНЦ.

В Киеве открыли первую в Украине лабораторию полярной биологии (фото: Национальный антарктический научный центр)

Приоритеты: биопроспектинг и исследования симбиоза

Среди главных направлений - биопроспектинг: поиск в растениях и микроорганизмах Антарктики веществ, полезных для медицины, пищевой промышленности или других отраслей, например новых антибиотиков или антиоксидантов.

Ученые изучают сложные взаимодействия организмов в полярных экосистемах - от обмена продуктами биосинтеза между бактериями и микроводорослями до симбиотических отношений антарктических насекомых и растений с внутренними бактериями.

Привлечение студентов и партнерство с университетами

К работе активно привлекают студентов: курсовые и дипломные работы выполняют как "местные" студенты-биотехнологи из КАИ, так и представители КНУ им. Шевченко, а в перспективе - других университетов.

"Это сочетание фундаментальных и прикладных исследований дает возможность студентам получить практический опыт в реальных научных проектах", - отмечают в НАНЦ.