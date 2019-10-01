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В Антарктиді відколовся найбільший за останні півстоліття айсберг

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 06:49
В Антарктиді відколовся найбільший за останні півстоліття айсберг
Фото: айсберг (Twitter/Jonathan Amos)

Площа уламка перевищує 1600 кв.км

В Антарктиді відколовся айсберг вагою близько 315 млрд тонн, що є найбільшим уламком за останні 50 років. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ВВС.

Уламок, який відколовся від одного з узбереж Антарктиди, має площу1636 кв. км. Ця площа дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг вже отримав назву - D28.

У зв'язку із тим, що айсберг може створити загрозу для кораблів, його рух відстежуватимуть за допомогою супутника.

Нагадаємо, у лютому 2019 року фіхавці повідомляли, що по всій площі шельфового льодовика Бранта в Антарктиді почали збільшуватися тріщини, що може призвести до утворення величезного айсберга, розміром понад 1,7 тис. кв. км - як два Нью-Йорка. Перша тріщина протягом 35 років залишалася стабільною, але останнім часом її просування прискорилося і становить 4 кілометри на рік. У 2016 році на льодовику з'явилася ще одна тріщина - Геловінська.

В Антарктиді може відколотися айсберг площею у 2 Нью-Йорка, - NASA У Антарктиці на дослідній станції загинули дві особи
Новини України Антарктидаайсберг
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