В Антарктиді може відколотися айсберг площею, як 2 Нью-Йорка, - NASA

Ілюстративне фото (arthobservatory.nasa.gov)

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Геловінська тріщина

Тріщини, що збільшуються по всій площі шельфового льодовика Бранта в Антарктиді, незабаром можуть призвести до утворення величезного айсберга, розміром понад 1,7 тис. кв. км - як два Нью-Йорка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний знімок, зроблений за допомогою супутника Landsat і опублікований NASA.

Як повідомляється, перша тріщина протягом 35 років залишалася стабільною, але останнім часом її просування прискорилося і становить 4 кілометри на рік. У 2016 році на льодовику з'явилася ще одна тріщина - Геловінська.

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася тріщина Геловінська. Воно складається з двох знімків датованих 30 січня 1986 року і 23 січня 2019 року.

Вчені вважають, що, коли ці тріщини з'єднаються, від льодовика відколеться айсберг площею не менше 1,7 тис. кв. км - цей айсберг не потрапить у двадцятку найбільших в Антарктиці, але стане найбільшим в історії спостережень за льодовиком Бранта.

Нагадаємо, що від передньої частини льодовика Пан-Айленд у Західній Антарктиді відколовся айсберг.

Також повідомлялося, що фахівці NASA виявили стокилометровую тріщину в Антарктиді.