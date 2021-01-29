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Зеленський про закон про референдум: мої співчуття окремим партіям

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 09:28
Зеленський про закон про референдум: мої співчуття окремим партіям
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Парламент прийняв закон про всеукраїнський референдум. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це рішення.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіями. Якщо суспільство підтримує, а політики проти, то значить вони хочуть щось забрати", - сказав Зеленський.

Він також додав, що завдяки новому закону всі важливі питання в Україні будуть приймати українці.

"Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення будуть приймати не вони, а всі громадяни України на референдумі. Цим депутатам можна сказати тільки дві речі: ви почали кричати, що наші люди нерозумні... Дивно, що ви так говорите про власних виборців", - заявив президент.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада у другому читанні остаточно ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни в Конституцію, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом за вимогою не менш як 3 млн українців.

Зазначимо, що закон про референдум включає два способи голосування.

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