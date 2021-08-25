Аномальне літо в Україні: кліматолог назвала причину

У серпні спека в Україні переважатиме, хоча будуть і періоди більш прохолодної погоди. Температура повітря в країні буде на 1-2 градуси вище, ніж в цілому температура за місяць в період 1991-2020 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова кліматолога, завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту віри Балабух у інтерв'ю "Главреду".
Однак, за її словами, немає методів, які дозволять точно спрогнозувати, якою буде температура.
Балабух також пояснила, з чим пов'язане підвищення температури в Україні.
"Зростання температури більшою мірою обумовлено антропогенним фактором, тобто людською діяльністю та викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно зрости", - повідомила кліматолог.
До середини ХХІ століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття, сказала вона.
Нагадаємо, кліматолог розповіла, як змінився клімат в Україні в 2021 році.
Тим часом, синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні.