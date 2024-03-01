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Аномальное тепло: в Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Фото: в конце зимы обновлено два температурных рекорда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В последний месяц зимы, 29 февраля, в столице было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.

Максимальная температура воздуха достигла 12,1 градуса тепла, что на 2,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4 градуса.

Рекордно теплый февраль

Напомним, февраль этого года стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла 2,9 градуса тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы.

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано восемь температурных рекордов. Теплее всего было 29 февраля, когда максимальная температура достигла 12,1 градуса тепла, обновив температурный рекорд для этого дня.

По прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2024 года, в Украине среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

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