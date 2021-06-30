Аномальна спека в США може викликати пожежі, які перевершать минулорічні, - Байден

Американський лідер відзначив, що боротьба з лісовими пожежами "більше не є сезонною роботою" через кліматичної кризи, яка призвела до тривалої і небезпечної спеки, що викликає загоряння лісових масивів.

За його словами, в західних штатах вже вирують 36 великих неконтрольованих пожеж, і анонсував екстрені заходи для боротьби з природною стихією. Серед них він виділив:

підвищення зарплати пожежникам з 13 до 15 доларів на годину;

використання нових технологій з вогнем, в тому числі відстеження вогнищ загоряння із супутників;

виділення мільярдних інвестицій в підвищення стійкості інфраструктури до рекордної спеки і точкові гранти регіонах в зоні ризику.

В ході зустрічі Байден зізнався, що його шокувала зарплата американських пожежників, яка становить всього 13 доларів на годину. "Це не припустимо", - сказав він.