Аномальная жара, пожары и потопы. Европу "накрыли" природные катаклизмы (фото, видео)

Аномальная жара наиболее ощутима сейчас в странах вокруг восточного Средиземноморья и Эгейского морей.

Температура воздуха на Кипре на прошлой неделе достигла 43 градусов Цельсия, что стало причиной ряда лесных пожаров.

Во Франции спасатели тоже вынуждены бороться с пожарами.

В Турции температура воздуха поднялась на 8-12 градусов выше сезонных норм. На фоне жары некоторым даже предоставили "внеплановые" выходные.

В Турции некоторым государственным служащим (инвалидам, беременным и хронически больным) предоставили 2 дня административного отпуска из-за сильной жары в западной провинции Маниса.