В анексованому Криму з фігуранта "справи 26 лютого" зняли судимість

Суддя в анексованому Криму ухвалив рішення про скасування умовного засудження до закінчення випробувального терміну щодо фігуранта "справи 26 лютого" Мустафи Дегерменджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами матері Мустафи Дегерменджі Аліє Дегерменджі, російський прокурор не заперечував проти зняття судимості.

"Вирок вступить у законну силу протягом 10 днів. Чесно кажучи, не очікувала навіть. Емоції зашкалюють. Ми, їдучи туди, думали, що так швидко не закінчиться. Тому що справа велика, там були і постраждалі. Але коли вони зайшли до суду і майже відразу вийшли, я, звичайно, не очікувала. Ми їхали в машині додому, і я просто не могла сидіти на місці. Я зараз дуже хочу, щоб кожна мама, сестра, дружина, дочка відчули те ж саме, що і я. Це непередаване відчуття, коли твій син нарешті вільний!", - розповіла Аліє Дегерменджі.

Також адвокат Айдер Азаматов розповів, що суд не зняв звинувачення з Дегерменджі, а лише звільнив його раніше від строку, який він повинен був перебувати під умовним терміном.

"Згідно із законодавством, особа яка відбула половину умовного терміну за цією статтею має право на умовно-дострокове звільнення. Тут ні в якому разі суд не зняв з нього звинувачення ніякі, тому що він був засуджений, його не виправдали, а лише звільнили раніше терміну", - сказав він.

Відзначимо, "Центральний районний суд" Сімферополя 19 червня засудив фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов та Ескендер Кантемирів - 4 роки умовно, Ескендер Емирвалієв - 3 роки і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

Відзначимо, 26 лютого 2014 року перед будівлею кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України.

В числі перших на мітингу були кримськотатарські та проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти на чолі з "Русским единством", очолюваним Сергієм Аксьоновим.

Нагадаємо, "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію сторони захисту засуджених по " справі 26 лютого " Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі і залишив у силі вирок. Про це повідомив адвокат Едем Семедляев.

РБК-Україна писало, що "суд" у Криму багато разів відкладав оголошення вироку по справі "26 лютого".