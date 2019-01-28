В анексованому Сімферополі затримали киянина через "псування" скандального пам'ятника

За словами Москалькової, він нібито облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова заявила, что в оккупированном Симферополе задержали киевлянина и обвиняют в том, что он якобы облил красной краской памятник "вежливым людям". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Имя мужчины не сообщается.

Отмечается, что он находится в изоляторе временного содержания.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала Москалькова.

Украинцу предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место", - заявила Москалькова.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Россией Крыму 24-летнего Февзи Саганджи приговорили к 10,5 годам тюрьмы за участие в "крымскотатарском добровольном батальоне им. Челебиджихана".

Также РБК-Украина писало, что так называемый "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева.