В анексованому Крыму зафіксували новий викид хімречовин

Зафіксоване перевищення гранично допустимої концентрації у 4,4 раза

В аннексированном Красноперекопске (Крым) на прошлой неделе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает РБК-Украина, ссылаясь на Громадське.

Как отмечается, зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопске также превысил ПДК в 1,06 раза. Отметим, повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали и в Армянске. Содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выбросов "Крымского титана".

Кроме того, сообщалось, что в результате выброса химикатов на заводе "Крымский титан" в анексованому Российской Федерацией (РФ) Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.

Также сообщалось, что в Херсонской области из-за выбросов "Крымского титана" в больницы обратились 13 взрослых и 10 детей.