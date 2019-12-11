У аннексированном Криму на кордоні ФСБ затримала українця

Російські прикордонники затримали громадянина України при спробі перетинання адміністративного кордону між Херсонською областю та аннексированным Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За інформацією російської Федеральної служби безпеки, українець намагався перетнути админграницу з підробленою міграційної карткою.

"В ході опитування чоловік спочатку плутався у свідченнях, однак пізніше розповів, що в цілях продовження дозволеного терміну перебування на території Російської Федерації він придбав бланк міграційної карти в Московській області за чотири тисячі рублів", - повідомили у ФСБ росії.

На даний момент українець переданий правоохоронним органами Армянська.

Нагадаємо, на початку грудня на КПВВ "Чаплинка" з аннексированным Кримом російські силовики затримали кримського татарина Нурі Джаферова. З ним проводили певні дії та задавали питання, поки йому не стало зле, і його доставили в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді у Криму на кордоні ФСБ затримала українця. Російські правоохоронці повідомили, що чоловік намагався потрапити в Крим за підробленим паспортом. Його затримали на два місяці.