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Анна Музычук получила место на Турнире претенденток: что это значит

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Баку, Вторник 15 августа 2023 15:29
Анна Музычук получила место на Турнире претенденток: что это значит
Автор: Антон Федорцив

Украинская шахматистка Анна Музычук на Кубке мира-2023 досрочно гарантировала себе место в грядущем Турнире претенденток, которые смогут побороться за планетарную шахматную корону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

33-летняя гроссмейстер квалифицировалась на шахматный Турнир претенденток-2024. В этом львовянке помогли удачные выступления на Кубке мира в столице Азербайджана.

Музычук-старшая в Баку пробилась в полуфинал. Вместе с ней там оказалась и нейтральная россиянка Александра Горячкина, завоевавшая путевку на будущий Турнир претенденток за второе место в зачете шахматного Гран-при 2022/23. Три другие полуфиналистки автоматически попали в элитные соревнования 2024-го.

Турнир претенденток запланирован на апрель. Соревноваться 8 топ-шахматисток будут в канадском Торонто. У победителя турнира будет возможность сыграть за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Для Анны Музычук грядущий турнир претенденток – третий в карьере. В 2019 году она финишировала второй в соревнованиях, а в сезоне 2022/23 остановилась на стадии 1/2 финала. В 2015-2016 гг. чемпионкой мира была младшая из сестер Музычук – Мария.

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