Женская сборная Испании впервые в истории выиграла футбольный Мундиаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Женский ЧМ-2023, финал

Испания – Англия – 1:0

Гол: Кармона, 29

Нереализованный пенальти: Эрмосо, 70 (И)

В дебюте встречи британки выглядели лучше. Именно подопечные Сарины Вигман первыми не воспользовались возможностью забить. На 16-й минуте на ударной позиции оказалась нападающая Хэмп, но попала в каркас ворот.

Пиренейки ответили в середине первой половины. Испании удалась классная атака по левому флангу. Кальденей вывела на оперативное пространство Кармону, а она бильярдным выстрелом в дальний угол открыла счет.

Закрепить собственное преимущество испанки могли уже после перерыва. Девушки под руководством Хорхе Вильды получили право на одиннадцатиметровый после вмешательства VAR. Однако, Эрмосо с отметки не сумела переиграть вратаря Эрпс.

Впрочем, и одного забитого мяча сборной Испании хватило для премьерного триумфа на чемпионатах мира. "Серебро" же стало лучшим достижением англичан. Накануне сборная Швеции обыграла хозяек соревнований из Австралии в поединке за 3-е место (2:0).